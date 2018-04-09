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Ölü ele geçen ABD’li Kandil kadrosundan

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Ölü ele geçen ABD’li Kandil kadrosundan
Afrin operasyonunda ölü ele geçirilen Legerin Çiya kod adlı Amerikalı 'in, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Alina Sanchez'in, ülkesinde tıp fakültesinde okurken, 2011 yılında Kuzey Irak'a geldiği ve terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

TIP OKURKEN PKK'YA KATILDI
Tıbbi bilgisi nedeniyle burada teröristlere sağlık hizmeti veren Sanchez'in, özellikle örgütün elebaşlarından Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı 'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği öğrenildi. Alina Sanchez'in daha sonra 'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da etkisiz hale getirildiği belirlendi.
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Ölü ele geçen ABD’li Kandil kadrosundan
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