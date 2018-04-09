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nedir?

Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama sistemidir. ; anayasa değişikliği, yasaların kabulu gibi önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamalardır.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:30
Referandum nedir?

da halkın iradesi, genel iradeye doğrudan doğruya yansımakta olup bu olay doğrudan demokrasinin örneğidir. İlk defa 1789 yılında Fransız İhtilali sonucunda kullanılan referandum sistemiyle yapılacak değişiklikler için halkın onayı alınır.

Referandum ne demek?

Referandum halkın direkt olarak yönetimde söz sahibi olması anlamına da gelmektedir. Referandumlarda tıpkı seçimler gibi oy kullanmak vatandaşlık görevi ve yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Referandum toplumun yönetimde söz sahibi olması anlamına gelmektedir.

Referandum nasıl olur?

Referandum kararı meclisten geçtikten sonra ile uygun gün belirlenir, "evet" ve "hayır" pusulaları hazırlanır. Vatandaşların oy kullanacağı yerler belirlendikten sonra genel seçimlerde uygulanan kurallar uygulanır, kapalı oy açık sayım kuralı söz konusudur.

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Referandum nedir?
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