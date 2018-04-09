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haberi: O vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!

haberi: 'ya tepki gösterirken Alman polisi tarafından küstah bir tavıra maruz kalan vatandaşı Yusuf Ünsal, A Haber'e telefonla bağlanarak olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.4.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 02:03
Son dakika haberi: O Türk vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!

Alman polisi tarafından küstah bir tavıra maruz kalan Yusuf Ünsal, olayın nasıl geliştiğini, gözaltındayken yaşananları ve 'daki polislerin vatandaşlarına nasıl çifte standart uyguladığını canlı yayında anlattı.

Almanya'da polisin taraflı tutumundan dolayı Türk olmanın ve Müslüman olmanın gittikçe zorlaştığını söyleyen Ünsal, "Her ne olursa olsun, gazi veya şehit olarak 'ye dönmeye razıyız" dedi.

Son dakika haberi: O Türk vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!

TEKRAR YAŞANSA AYNI TEPKİYİ VERİRİM

" aynı şey yaşansa aynı tepkiyi gösteririm ve asla geriye çekilmem. Bizim burada Türk kardeşlerimizden, Kürt kardeşlerimizden, Suriyeli kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepsi bana burada yardımcı oldular. Son zamanlarda /'li teröristler tarafından yapılan eylemlerin Alman basını tarafından ırk çatışması olarak lanse edilmeye çalışıldığını belirten Ünsal, "Medya aracılığı ile göz boyamaya çalışıyorlar, ama biz burada el ele ve kol kolayız" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Almanya'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açılmıştı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırılmıştı.

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Son dakika haberi: O Türk vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!
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