Son dakika haberi: O Türk vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!

Alman polisi tarafından küstah bir tavıra maruz kalan Yusuf Ünsal, olayın nasıl geliştiğini, gözaltındayken yaşananları ve Almanya'daki polislerin Türk vatandaşlarına nasıl çifte standart uyguladığını canlı yayında anlattı.

Almanya'da polisin taraflı tutumundan dolayı Türk olmanın ve Müslüman olmanın gittikçe zorlaştığını söyleyen Ünsal, "Her ne olursa olsun, gazi veya şehit olarak Türkiye'ye dönmeye razıyız" dedi.

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TEKRAR YAŞANSA AYNI TEPKİYİ VERİRİM

"Tekrar aynı şey yaşansa aynı tepkiyi gösteririm ve asla geriye çekilmem. Bizim burada Türk kardeşlerimizden, Kürt kardeşlerimizden, Suriyeli kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepsi bana burada yardımcı oldular. Son zamanlarda PKK/PYD'li teröristler tarafından yapılan eylemlerin Alman basını tarafından ırk çatışması olarak lanse edilmeye çalışıldığını belirten Ünsal, "Medya aracılığı ile göz boyamaya çalışıyorlar, ama biz burada el ele ve kol kolayız" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Almanya'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açılmıştı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırılmıştı.