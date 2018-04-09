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Sorgun’da Afrin şehitleri için fidan dikildi

Son dakika haberi... 'ın Sorgun Reyyan Derneği tarafından (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için fidan dikildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:40
Sorgun’da Afrin şehitleri için fidan dikildi

'ın Sorgun Reyyan Derneği tarafından (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildi.

"52 MEHMETÇİK ADINA FİDAN DİKTİK"

Sorgun Reyyan Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Şahin, proje bünyesinde kurulan gençlik merkezinde Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Ersever liderliğinde açılan izcilik kursu öğrencileriyle her şehit adına fidan diktiklerini söyledi. Şahin, "Masum insanlar ve ülkemizin güvenliği uğruna Afrin'de teröristlerle mücadelede şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için bugünlerde birçok etkinlik düzenleniyor. Bizler de Reyyan Derneği olarak Belencumafakılı köyü ormanlığında, Orman şefliğimiz tarafından belirlenen alana, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 52 Mehmetçik adına fidan diktik. Fidanlara onların isimlerini verdik. Allah ordumuza güç, kuvvet versin" diye konuştu.

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