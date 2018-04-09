"Terörist cenazesine giden CHP'lileri de kınadın mı?

İŞTE ŞEBNEM BURSALI'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

SANATÇILARIMIZ KILIÇDAROĞLU'NA EN GÜZEL CEVABI VERDİ

Biliyorum şimdi pek çok okurum bana "Bırak artık yazma bu konuyu değmez" diyecek ama, ben yine de son kez yazmadan edemeyeceğim. Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiğimiz'e moral vermek üzere Başkomutan- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay Reyhanlı'daki sınır karakoluna giden sanatçı ve milli sporcularımıza "bir gurup güruh" ve "reziller" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında cevabı hem halk hem sanatçılar çok güzel verdiler.

DÜNYANIN HER YERİNDE SANATÇILAR MORAL ZİYARETİNDE BULUNUR

Dünyanın her yerinde ve her ülkesinde, sınır ötesinde vatanı ve milleti için savaşan askere moral vermek üzere cepheye giden sanatçıları görmeniz mümkün. Bunun ne şov ile ne de rezillik ile alakasını kuran bir siyasetçi görmedim daha. Ama, bizim ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve sözcüleri, hakaret konusunda birbiriyle yarışıyor. Hatta; kendisine üslubu konusunda pişman olup olmadığını soran gazetecilere; "az bile söyledim" demekten ve hakaretlerini daha da ileri götürmekten çekinmedi.

TERÖRİST CENAZESİNE GİDEN CHP'LİLERİ DE KINADIN MI?

Neyse; ben burada herkesin bildiği ama nedense Kılıçdaroğlu'nun hep görmezden geldiği biriki konuyu hatırlatıp, 81 milyon adına bir soru sormak istiyorum. Tarih 19 Kasım 2015. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bir cenaze evinde taziyede ve İlgezdi, gözyaşları içinde taziye veriyor. Peki, cenaze kimin? Kobani'de öldürülen PKK'lı terörist Aziz Güler! Evet, yanlış duymadınız. PKK'lı teröristin cenazesine katılmakla kalmayıp, gözyaşları döken 2 CHP milletvekilinden söz ediyorum. Gelelim diğer konuya; CHP'li 24 milletvekilinin sadece 2016 yılında cezaevlerindeki 81 terörist ile baş başa görüştüğünü söylesem size ne dersiniz? Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Gamze Akkuş İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 24 milletvekili KCK'lı, DHKP-C'li, PKK'lı tam 81 terörist ile cezaevlerinde baş başa görüştü.

CHP'li vekiller terörist cenazesinde gözyaşı döküyor!

ONLARA DA REZİL DİYECEK MİSİN?

Şimdi buradan CHP'ye oy veren seçmenlerin de olduğu 81 milyon adına sormak isterim: Genel Başkan Yardımcılarınız ve milletvekilleriniz Mehmetçiğimizi kalleşçe şehit düşüren alçak PKK'lı teröristin cenazesine katılıp gözyaşı döktüğünde, ona "rezil" dediniz mi? Peki ya, yine Mehmetçiklerimizi kalleşçe şehit düşüren alçak teröristleri cezaevlerinde ziyaret ederek baş başa görüşen partinizin milletvekillerine ağzınızı açıp tek bir kelime ettiniz mi? Rezil dediniz mi?