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Bahçeli grup toplantısında konuşuyor - Canlı

Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan katliam hakkında konuşan Bahçeli "Bir daha gün yüzü görmemeli" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:41
Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor - Canlı

Türk Polis Teşkilatı ile ilgili açıklamalarda bulunana Genel Başkanı Devlet Bahçeli konu ile ilgili açıklamalar yapıyor.

Bahçeli, "Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıldönümünü hem gururla hem de buruk bir kalple kutluyoruz. Çünkü Türk polisi milli güvenliğimizi temin amacıyla birçok şehit ve gazi vermiş ve bu uğurda birçok badirelere göğüs germiştir. Polis olmak zordur. Polis olmak özveri ve özgüven ister, yetmedi mangal gibi bir yürek ister. 10 Nisan 1845'ten bugüne kadar, emniyet ve esenliğin bekçisi olmayı başaran Türk Polis Teşkilatı bizim gururumuz olmuştur. Biz polislerimizin hangi zorluklar altında görev yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk polisi, Türk milletinin güven ve bekasının 173 yıllık hizmetkarıdır. Ek gösterge artışından tutun da emekli polislerimize verilen 100 liralık temsil tazminatının yükseltilmesi için gerekli müracaatı derhal yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum."

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Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor - Canlı
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