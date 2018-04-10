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Darbeci Kızılelma’nın emir subayı tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Darbeci Kızılelma’nın emir subayı tutuklandı
Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın 86 sanığından biri olan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuklandı. Kocaeli 5. 'nde görülen davanın önceki duruşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen HTS kayıtlarında ve analiz raporlarında sabit hatla görüşme yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, KHK ile ihraç edilen Astsubay İsmail Kara, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Kara, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Kara, darbe gecesi örgütsel evrak imhası yapmakla suçlanıyor. Kızılelma Cumhurbaşkanı'na suikasta yardım etmek" ten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Darbeci Kızılelma’nın emir subayı tutuklandı
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