3 FETÖ elebaşısı Türkiye’ye getirildi

Türkiye, FETÖ'yle mücadelede nefes kesen bir yurtdışı operasyonu daha düzenledi. Türk istihbarat birimleri Orta Afrika ülkesi Gabon'daki örgütsel yapılanmayı çökerten operasyonda 3 FETÖ elebaşısını Türkiye'ye getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gabon'daki meslektaşlarıyla büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüğü operasyonda 23 Mart'ta Gabon polisinin gözaltına aldığı FETÖ elebaşları Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ülkenin başkenti Libreville'den özel uçakla Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edildi. 3 FETÖ'cünün üzerinden örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (91 bin 711 TL) ve elektronik haberleşme cihazları bulundu. Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama ve yakalama kararı bulunuyordu. Libreville'deki Uluslararası Türk Gabon Okulu'nun müdürü olan Özpınar, Mayıs 2017 itibariyle de Kenya'da faaliyet gösteren "Işık Akademileri" adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü de oldu. Özpınar, ByLock kullanıcısı çıktı.

PARA TRANSFERİNİ YÖNLENDİRDİ

?Demirönal için ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin tutuklama ve yakalama kararı bulunuyor. Demirönal, FETÖ/ PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda müdür olarak görev yapıyordu. Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği' nin arama ve yakalama kararı vardı.. ByLock kullanıcısı Akbaş, Gabon'da Işık Okulları'nın genel müdürlüğünü yaparken, örgütün Batı'dan Afrika'ya çoğunlukla gemi yoluyla yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.

BOZDAĞ'DAN TEŞEKKÜR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, operasyonla ilgili istihbarat birimlerine teşekkür ederek "MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi" dedi.

OKYANUSTAN FİRAR İÇİN GABON'U SEÇTİLER

FETÖ, Atlas Okyanusu kıyısında olması nedeniyle Gabon'da özellikle yapılandı. Sözde öğretmen görünen FETÖ'cüler, örgütün firari yöneticilerini okyanus yoluyla kaçırmak için ekip kurdu. Ekip gemilerle kaçan teröristlerin rotalarını ve kimlerle irtibat sağlayacaklarını belirliyordu.

FETÖ'NÜN SON ÇIRPINIŞI DA DEŞİFRE OLDU

Trabzon'da gözaltına alınan FETÖ üyelerinin ifadeleri, örgütün yeni yapılanma adını verdiği son çırpınışlarını da ortaya çıkardı. İfadelere göre, örgüt kendisine bağlı öğrencileri, FETÖ ile bağlantısı olmayan farklı görüşlerdeki öğrencilerle aynı evlerde kalmalarını sağlayarak kamufle ediyor. Bluetooth ile Flipboord, Evernote, Adliko, E-Recder, Pretigo gibi programlarla iletişim kuran örgüt üyeleri, yurtdışında kayıtlı sim kartlar kullanıyor. Örgüt üyeleri de kod isimlerini sık sık değiştiriyor. "Peygamberimizi rüyada gördüm" yalanını kullanan üyeleri, tabanı bir arada tutmaya çalışıyor.