Berivan’ın artık yeni bir yuvası var

Adana
'da kayınbiraderinin cinsel saldırısına uğrayan, sonra da kızı Berivan
ile kardeşlerini bırakıp Hatay'daki baba evine gitmek zorunda kalan Demet B. ve çocuklarının artık yeni bir yuvası var. SABAH, Berivan ve annesi ile kardeşlerinin dramını haber yapmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçmişti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, çocukların okula devamının sağlanması ve de hapisteki eşinin kardeşi tarafından cinsel istismara uğrayan 27 yaşındaki Demet ve çocuklarının kendi yuvalarına kavuşması için Adana il müdürlüğünü yetkilendirdi. 'BABA BENİ KURTAR ' DİY ORD U
Berivan ve kardeşlerinin okul kaydı Hatay'daki okula alındı. 3 kardeş için bakanlık yaklaşık bin liralık Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödüyor. Bakanlık anne ve çocuklar için bir ev tutarak evin bütün ihtiyaçlarının da giderilmesini sağladı. SABAH'a konuşan Demet'in babası Ramazan B. de şöyle dedi:
"Kızım sürekli şiddet görüyordu. Beni arayıp 'Baba beni kurtar' diye ağlıyordu. Adana'da yaşıyordum ben. Malımı mülkümü sattım, Hatay'a yerleştim, kızımı yanıma aldım. Kızım hamileymiş, eşinin ailesi arayıp 'Bize geri vereceksin, hamile olduğunu herkes duydu' dediler. Kızımı istemeye istemeye geri gönderdim. AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK
Bakanımız geldi, kızımla baş başa konuştu, bizimle ilgilendi. 'Yanınızdayız' dedi. Ev tutuldu şimdi kızıma, eşyalar alındı. Çocukların okulu buraya taşınacak. Kızıma da eğitim aldıracaklar, okuma yazma öğrenecek. Küçük çocuklar olayın farkında değil ama Berivan farkında. O da kötü etkilendi. Psikolojik destek veriyorlar şimdi çocuklara da kızıma da... 'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'
"Kayınpederi
aradı kızımın. 'Neden karakola, doktora gittin' diye sormuş. Olayın üzerini kapatmak istediler bu durumda bile. Şimdi torunlarımla birlikte olduğum için de mutluyum. Kızım kendi çocuklarına kavuştu, rahat bir nefes aldı. Boşanma davası açacağız. O aileyle bütün bağlarımızı koparacağız. Kızıma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum."