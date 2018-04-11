‘Devlet şehidinin adını yerde koymuyor’

Afganistan'daki NATO üssünde inşa edilen camiye adı verilen, 15 Temmuz
'un ilk asker şehidi Bülent Aydın
'ın eşi, "Duyunca hüngür hüngür ağlardım. Devlet şehitlerinin adını yerde koymuyor" dedi. Eşinin şehadeti sonrasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin tüm kesimlerinin yanlarında olduğunu belirten Şehnaz Aydın
, "Eşimin isminin yurtdışında askerlerin ibadet edecekleri bir camiye verildiğini öğrendiğimde hüngür hüngür ağladım. O an yaşadığım mutluluğu kelimelerle anlatamam. Allah vesile olanlardan razı olsun" diye konuştu. Eşinin isminin daha önce Iğdır
Havalimanı'na, okullara ve karakollara da verildiğini hatırlatan Şehnaz Aydın, "Türkiye Devleti şehitlerinin ismini yerde koymuyor, anılarını yaşatıyor." dedi. 'ONUR DUYUYORUZ'
Bülent Aydın'ın 25 yıl Bordo Bereli
olarak hizmet verdiğini vurgulayan şehit eşi, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da ilk şehit olan askerin eşi olduğum için gurur duyuyorum. Onun isminin devlet tarafından yaşatılması, açılışların devlet büyükleri tarafından gerçekleştirilmesi bizleri onurlandırıyor. Çocuklarımla da babaları ile ilgili güzel olan her şeyi konuşuyoruz. Eşimin faili meçhul olması içimde hep bir sızı... FETÖ'cü hainler muhakkak cezalarını bulacak." Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargâhına girmelerinin ardından, Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Betül USTA