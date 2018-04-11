Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Ünal Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgütün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatıyla Danıştaya seçilmesine karar verilenler arasında yer aldığı, FETÖ'nün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sızması amacıyla buraya üye olarak seçilmesinin sağlandığı, sivil imamlarla bir araya geldiği, eğitim biriminin sanığın çocuğuyla ilgilendiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Demirci, meslek hayatı boyunca çalışkanlığıyla hep takdir edildiğini, Danıştaya ve YSK'ye bu nedenle seçildiğini ileri sürdü.

Demirci, darbe girişiminin ertesi günü evinde gözaltına alındığını, aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını savunarak kuvvetli suç şüphesini gösterir hiçbir delil olmadan tutuklandığı iddiasında bulundu.

Gözaltına alınıp tutuklandığında Danıştay üyesi olduğunu ve özel soruşturma hükümlerine göre yargılanması gerektiğini anlatan Demirci, yalnızca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali durumunda genel hükümlere göre yargılanabileceğini ancak bu hususun göz ardı edildiğini öne sürdü.

Sanık Demirci, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia etti.

Atılı suçun görev suçu olduğunu, bu nedenle dosyanın Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesini isteyen Demirci, kişisel suç kabul edilmesi halinde de Yargıtay Ceza Genel Kurulunda yargılanması gerektiğini savundu.

Aleyhine verilen tanık ifadelerine de değinen Demirci, tanıkların bir bölümünün aynı suçtan şüpheli durumunda bulunduğunu, bu nedenle beyanlarına itibar edilemeyeceğini ileri sürdü.

Suçlamaları reddeden sanık Demirci, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'ın tanık olarak dinlenilmesi, duruşmanın 8 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.