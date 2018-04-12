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Cumhurbaşkanı’na hakaretten

, CHP lideri ’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
, CHP lideri Kemal 'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı 'ın ğu suç duyurusu üzerine hazırladı. SABAH'ın ulaştığı 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iftiraları, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün uydurma delilleri ve Erdoğan ile FETÖ'yü bağlantılı gösterme sözlerine yer verilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu: "(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır." Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi. TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.
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Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
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