"Genelkurmay çatı" davasının duruşması görüldü!

Durmaz ile Edirne'de aynı birlikte olduklarını belirten H.Z, daha sonra farklı kışlalarda görev yaptıklarını söyledi. H.Z, Durmaz'ın FETÖ mensubiyeti bulunduğunu iddia ederek onunla birlikte çalıştığı dönemde örgüt abisinin yönlendirmesiyle toplantılara katıldıklarını öne sürdü. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.Z, Durmaz ile ayrıldıktan sonra görüşmediklerini savundu.

Söz alan Durmaz ise tanık H.Z'nin iftira attığını ileri sürerek beyanlarını kabul etmedi. Tanık eski savcı Y.K. de Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli sanık eski astsubay Mustafa Kocaaslan hakkında beyanda bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını kaydeden Y.K, 2009'da lise son sınıftayken tanıştığı Kocaaslan'ın yönlendirmesiyle askeri okula yerleştirildiğini öne sürdü.

FETÖ'ye ait dershanede okuduklarını anlatan Y.K'ye karşılık Mustafa Kocaaslan ise dershaneye gitmediğini söyledi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine Y.K, Kocaaslan'ı kurslardan hatırladığını bildirdi. Kocaaslan, askeri okulu da birilerinin yönlendirmesiyle değil, isteği ve kendi imkanlarıyla kazandığını savundu. Tanığın iftira attığını ileri süren Kocaaslan da Y.K'nin beyanını kabul etmediğini belirtti.

Daha sonra duruşmada eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli'ye, Genelkurmay Karargahı ile Akıncı 4. Ana Jet Üssü 143. Filo'daki güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.