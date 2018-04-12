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Hain koruma astsubayından Feto’nun darbe notu çıktı

Genelkurmay Başkanı ’ın hain koruma astsubayı ’nın bilgisayarından Feto’nun darbe notu çıktı. Pahsa’nın darbe sonrası terfi edecek generallerle ilgili liste hazırladığı da belirlendi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Hain koruma astsubayından Feto’nun darbe notu çıktı
SABAH, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda bulunan darbecilerin dijital verilerine ilişkin bilirkişi raporuna ulaştı. Darbecilerin derdest ettiği Genelkurmay Başkanı 'ın koruma astsubayı 'nın bilgisayarından, Feto'nun "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek" şeklindeki darbe notu çıktı. Pahsa'nın astsubay rütbesinde olmasına rağmen terfi edecek generallerle ilgili çalıştığını gösteren belgeler de bulundu. Dijital verilere ilişkin bilirkişi raporunda, darbe akşamı Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan ekibinin başındaki darbeci Albay Fırat Alakuş'un da Muharrem Gürsoy ile darbe girişiminden bir ay önceki yazışmalarında "Önümüzdeki günler karışık" dediği belirtildi. Darbeci Alakuş, Özel Kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci Fatih Yarımbaş ile yazışmasında Aksakallı için "Görecek gününü" dediği öğrenildi.
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Hain koruma astsubayından Feto’nun darbe notu çıktı
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