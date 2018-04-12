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'den iki ekip 'de soruşturma yürütecek

'nin () Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, Yasaklanması Örgütünden (), iki ayrı ekibin bu silahların kullanılıp kullanılmadığını soruşturmak için Suriye'ye gideceğini ve ekipleri istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazır olduklarını söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 19:21
KSYÖ'den iki ekip Suriye'de soruşturma yürütecek

Caferi, Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'den soruşturma yürütecek 4 kişinin vize başvurusunda bulunduğunu ve vizelerinin 'den verildiğini, Lübnan sınırında KSYÖ ekiplerine vize verebileceklerini ifade etti.

"İSTEDİKLERİ YERE GÖTÜRMEYE HAZIRIZ"

Beşar el-Caferi, " Yasaklanması Örgütü'nden iki grup perşembe ve cuma 'ye gelecek. Onları istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazırız." dedi.

KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Duma'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulması için Suriye'ye bir ekip göndermesini talep eden bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını, zamanın azaldığını ve bir an önce oylama talep edeceklerini söyledi.

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KSYÖ'den iki ekip Suriye'de soruşturma yürütecek
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