Son Dakika: Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davaya, sanık eski binbaşı Şahin'in savunmasının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz, karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASINDA SON SAVUNMALAR ALINDI

Pazartesi gününden beri görülen duruşmalarda 18 tutuklu sanık ve avukatları, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Aralarında eski tabur komutanı Fatih Şahin ile eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını ve FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın sanıkları şunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca."

DURUŞMA 19 NİSAN'A ERTELENDİ

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.