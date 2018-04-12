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Son Dakika: Vitaspirit isimli geminin personeli ifade veriyor

Son dakika haberi... 'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi.

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Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:53
Son Dakika: Vitaspirit isimli geminin personeli ifade veriyor

'ndaki yla ilgili son dakika gelişmesi... Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi.

GEMİ KAPTANI YÜZÜNÜ SAKLADI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Malta Bayraklı Vitaspirit isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümenin kilitlenmesiyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı.

Yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gemi personeli gözaltına alınmıştı. Gemi kaptanı ve beraberindeki personel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Personelin ifade verme işlemi henüz başlamazken, gemi kaptanı basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü sakladı.

Tarihçi İlber Ortaylı'dan Boğaz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kazası yorumu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası ile ilgili son dakika!

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Son Dakika: Vitaspirit isimli geminin personeli ifade veriyor
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