28 Şubat’ta karar günü

28 Şubat
dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada karar aşamasına gelindi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün saat 14.00'te başlayacak. Davanın son duruşmasında, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de esas hakkındaki savunmasını yapmasıyla bütün sanıkların savunmaları tamamlanmıştı. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmada sanıklar ve avukatlarına son sözlerini sorması, ardından da hükmü açıklaması bekleniyor. AĞIR MÜEBBET İSTENİYOR
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmalarını isterken, 39 sanık hakkında beraat talebinde bulunmuştu. 28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan
'ın başbakan, Tansu Çiller
'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başladı. Sözde irticaya karşı, oluşturulan Batı Çalışma Grubu'nun kararlarıyla Müslümanlara yönelik birçok yasak da dayatılmıştı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ise '28 Şubat bin yıl sürecek' sözüyle de tarihe geçti. İŞTE O DARBECİLER
Savcının cezalandırılmasını istediği sanıklar şunlar: Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan
, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal. Yıldırım, yargılama sırasında vefat eden sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesi talebinde bulundu.