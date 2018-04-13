Darbeciyi korudu şehidi suçladı

Şehit Halisdemir'i vuran darbecilerden Binbaşı Fatih Şahin
pişkinliği ile "pest" dedirtti. Halisdemir'i suçlayan hain, "Ömer'in yaptığı şey, askerin silah kullanma yetkisine aykırıydı" dedi. FETÖ'cü darbe girişiminin kırılma noktası olan Astsubay Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesiyle ilgili davanın en kritik sanığı darbeci Binbaşı Fatih Şahin, Halisdemir'i İç Hizmet Kanunu'na aykırı olarak kendilerine ateş açtığını ileri sürdü. Şahin, Halisdemir'in darbeci general Terzi'yi vurma anı için, "Ömer'in yaptığı şey, askerin silah kullanma yetkisi ve emirlere aykırıydı" iddiasında bulundu. Darbeci Şahin, savunmasının sonunda mahkeme heyeti ve savunması boyunca suçladığı Zekai Aksakallı
hakkında konuşurken, "Zekai Aksakallı tarafından tuzağa düşürüldük. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıkacak ve o zaman bizim aleyhimize olanlar düşünsün" sözleriyle tehditlerde bulundu. KARAR 19 NİSAN'DA
Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak kalkışmanın seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada sanık savunmaları dün tamamlandı. Aralarında eski Tabur Komutanı Fatih Şahin ile eski Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, kararın 19 Nisan'da yapılacak duruşmada verilmesi bekleniyor.