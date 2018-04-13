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DEAŞ'ın 'cellladı' tutuklandı

Son dakika haberi... polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda, aralarında terör örgütünün istihbaratçısı ve celladı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:33
DEAŞ'ın 'cellladı' tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polis, yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şahsın 'deki bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti.

KAÇAK YOLLARDAN GELMİŞ

Zanlının ayrıca DEAŞ'ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi. Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad'da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. Read Hajji Osman'ın Suriye'de DEAŞ'ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan 'ye giriş yapıp Adana'ya geldiği anlaşıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi. Dün sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir kadın hamile olduğu için emniyetten serbest bırakıldı. Volkan A. isimli zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, aralarında DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı olan Osman ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı Adana'da yakalandı!

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