FETÖ’nün kasasından Gabon’a 2 milyon lira

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik soruşturmalar genişletilerek devam ediyor. Son olarak örgütün Gabon'daki FETÖ yapılanmasını finans ettiği belirlenen Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'nın yöneticisi yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Sabahattin G.'nin vakfın mütevelli heyetinde uzun yıllar çalıştığı belirlendi. Şüphelinin yöneticisi olduğu vakfın, terör örgütünün kasası gibi hareket ettiği; Kimse Yok Mu Derneği, Sürat Kargo, Fırat Eğitim başta olmak üzere FETÖ'nün en temel ve en kapsamlı şirket ve kurumlarına toplam 51 milyon TL bağış yaptığı ortaya çıktı. Örgüte eğitim anlamında günümüze kadar yardımlarına devam ettiği belirlenen vakfın, Gabon ülkesindeki örgüt okulunun inşası için 770 bin Dolar gönderdiği tespit edildi. Sabahattin G. ifadesinde, Gabon'daki FETÖ okuluna 2 milyon TL gönderdiklerini kabul etti. Şüpheli, vakfın diğer yöneticilerinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına kaçtıklarını belirtti. Sabahattin G.'nin 2014'te 2 bin 278 euro, 9 bin 900 dolar ve 625 bin TL'yi Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi. Sabahattin G.'nin ayrıca örgütün yurt dışı imamları Mehmet Salih Bayram ve Galip Okumuş ile görüştüğü tespit edildi. Sabahattin G. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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