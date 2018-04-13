Hainler ajanlıkta sınır tanımıyor

Türkiye'de aranan 6 üst düzey FETÖ'cü Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe vuran operasyon kapsamında önceki gün cezaevine konan 6 FETÖ'cüye ilişkin ayrıntılar netleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına göre; her biri FETÖ'nün Balkan yapılanmasında yönetici pozisyonundaydı. Şüpheliler TCK 331. maddesinde yer alan "Uluslararası casusluk yapma" ve TCK 314. maddesinde yer alan "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçunu işlemekle suçlanıyor. İşte savcılığın 6 FETÖ'cünün tutuklanmaları talebini içeren yazısından satırbaşları:

Yurtdışında eğitim-öğretim faaliyeti yürüttükleri yönünde algı oluşturmaya çalışan hainlerin asıl amacı, bulundukları ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek, işbirliği yaptıkları ülke ve devletlere aktarmaktı. FETÖ bu algıyla çoğu ülke yönetiminden destek gördü ve bu alanda rahatlıkla lobi oluşturdu.

Örgüt özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkan ve Afrika ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerde, o ülkelerin yönetiminde etkin olan iş adamı, askeri, idari ve mülki yönetici konumundaki devlet yetkililerinin çocuklarına okullarında sözde eğitim vererek, kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerini empoze etti.

Yarınların ülke yönetimlerinde söz sahibi olacak çocukları ve gençleri bu okullarda yetiştirilerek ve devlet yönetimlerine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Örgüt bu konuda başarılı oldu.

FETÖ'nün Türkiye'deki darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesi sonrasında tehlike tüm dünyaya delilleriyle birlikte anlatılıp izah edildi ancak örgüt bazı ülkelerde halen sözde eğitim- öğretim faaliyetinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bürokrasisi ve istihbari kurumlarının başarılı çalışmalarıyla, yurtdışında örgütün önemli elemanları, diplomatik alandaki başarılı girişimler sonucu iade alınmaya başlandı.

FETO ADAMLARINI SAHİPLENDİ

Kosova'da 6 FETÖ'cünün yakalanmasının ardından örgüt elebaşısı Fetullah Gülen 2 Nisan'da yaptığı konuşmada elemanlarını sahiplenerek Türkiye'ye hakaret ederek eşkıyalıkla suçlamıştı.

KOSOVA İSTİHBARATI İLE YEMEK



Yusuf Karabina

FETÖ adına Kosova'da muhasebeden sorumlu olarak görev yaptı, ülke imamı yardımcısı.

Cihan Özkan

Kosova'da Gjakova yerleşim merkezinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıldır öğretmenlik yaptı ve eğitim öğretim hayatında örgütün eğitim öğretim yurtlarında kaldı.

Kahraman Demirez

Örgüt ve örgüt liderine yönelik sorulan sorulara cevap vermedi, cep telefonunda mevcut bulunan şifreleri vermek istemedi. FETÖ'nün Gjakova yerleşim merkezindeki kolejin müdürü.

Hasan Hüseyin Günakan

?FETÖ'nün tepe yönetimi olarak adlandırılan grupta yer alan iki kişiyle 2007-2015 arasında 23 defa iletişime geçtiği tespit edildi. Terör örgütün Kosova'daki kolejinde 2010-2013 yıllarında rehber olarak örgüt adına faaliyet yürüttü.

Osman Karakaya

?Ergenekon davasında örgütün talimat ve politikaları doğrultusunda usulsüz olarak rapor tanzim etti. Kosova ve Mali'de FETÖ adına faaliyetlerde bulundu. Örgütünün tepe yönetimindeki yisimlerle 2007-2014 arasında 100'ün üzerinde görüşme yaptı.

Mustafa Erdem

FETÖ'nün Kosova imamı ve ByLock kullanıcı. Cep telefonunda örgütsel faaliyetlere ilişkin çok sayıda not ele geçirildi. Bu notlar arasında Kosova devleti üst düzey yöneticilerine ait içerikler bulundu. Kosova başlıklı yazıda NATO'nun Kosova il güvenlik ekibine brifing verdikleri ve Kosova istihbarat başkan yardımcılarıyla yemekli toplantı yaptıkları, ABD'den bir senatör, Meclis başkanının ve bazı hâkim ile savcıların ziyaret edildiği anlatılıyor. Yazının FETÖ'cülerin ByLock sonrası kullandıkları Falcon isimli program üzerinden yazıldığına dikkat çekildi. "Terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.