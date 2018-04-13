Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama

Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 16:43
Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütleri ve propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen iki farklı operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü THKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunan M.Ü. ile PKK'yı öven F.B. ve T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

PKK'ya Amanoslar'da darbe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da terör propagandasına 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN