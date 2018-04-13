Kırmızı listedeki PKK’lı terörist öldürüldü

Amanoslar'da çok sayıda terör eyleminin talimatını veren terörden arananlar listesinde 4 milyonluk kırmızı listede yer alan Wedat-Amed kod adlı PKK
'lı terörist Seyithan Sinet
etkisiz hale getirildi. 'Toros' kodu kullanan ve sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu olduğu öğrenilen teröristin 6 Nisan'daki operasyonda 5 teröristle birlikte öldürüldüğü bildirildi. PKK'lı terörist Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan Listede, 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan Doları'nın sözde eyaletlere dağıtıma ilişkin bilgiler de yer aldı. Hatay'ın Amanoslar bölgesinde yılbaşından beri gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı da 18'e yükseldi.