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temsilcisi, 'da Trump'ın son mesajını açıkladı

'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin 'ye olası sine ilişkin, Trump'ın yeni mesajını açıklarken ''Suriye yine kullanırsa ABD ateşe hazır'' ifadelerini kullandı. Haley, ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 19:44
ABD temsilcisi, BMGK'da Trump'ın son Suriye mesajını açıkladı

'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin 'ye olası sine ilişkin, ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), 'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

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Rusya'nın Suriye'de rejimi korumak için BMGK'de 12 kez veto hakkını kullandığını hatırlatan Haley, ABD'nin, rejimin savaşın başından beri en az 50 kez kullandığını tahmin ettiğini ifade etti.

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ABD, ve 'nın Duma'daki kimyasal saldırıyı ayrı ayrı analiz ettiğini ve üç ülkenin de saldırının gerçekleştiği sonucuna ulaştığını söyleyen Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin ise ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' diye konuştu.

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ABD temsilcisi, BMGK'da Trump'ın son Suriye mesajını açıkladı
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