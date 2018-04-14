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Erdoğan şarküteride alışveriş yaptı

, 'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteride alışveriş yaptı

Erdoğan 'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı.

Erdoğan şarküteriden alışveriş yaptı

Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteride alışveriş yaptı
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