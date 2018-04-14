Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteride alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı.

Erdoğan şarküteriden alışveriş yaptı

Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.