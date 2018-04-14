FETÖ’den tarih oyunu

Darbe davalarında delil olarak sunulan kendi görüntü ve seslerini inkar eden FETÖ
'cüler, milletlerarası hukuk kuralının tarihini bile değiştirmeye kalkıştı. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Çatı Davası
'nın dünkü duruşmasında, FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi için kalkan helikopterleri koordine eden darbeci Özcan Karacan'ın ifadesi alındı. Karacan ifadesinde, Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele kendilerinden önce kimlikleri belli olmayan kişilerin giderek çatışma yaşandığını ileri sürdükten sonra 'kontrollü darbe' algısı yaratmak için şunları söyledi:
"Çok ilginçtir ki Türkiye 15 Temmuz'dan 4 gün önce 11 Temmuz'da Belçika
Sözleşmesi'ni imzalıyor. Bu sözleşme, cumhurbaşkanı ve aile bireylerine yönelik eylemleri gerçekleştirenlerin siyasi suçlu sayılmayacağını içeriyor." Darbeci Karacan'ın avukatı da müvekkilini savunurken, Türkiye'nin bu "uluslararası kural"ı 11 Temmuz 2016'da imzaladığını savundu. ANINDA MÜDAHALE
Sanığın tarihi saptırmaya yönelik bu sözlerine müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, bu sözlerin daha önce sanık Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından da söylendiğini hatırlatarak, "Türkiye, sanığın dile getirdiği 'Belçika Şartı'nı da içeren sözleşmeyi, 26 Kasım 1959'da kabul etti. 50 sene önce yürürlüğe giren sözleşme hükmünün darbe girişiminden önce imzalanmaya çalışılması dikkat çekicidir" dedi.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik de "Cumhurbaşkanının canına kastedenlerin siyasi suçlu kabul edilmeyeceğini biz hukuk fakültesinde öğrenmiştik, bu eskiden beri var olan bir kuraldır" diyerek darbeci Karacan'ın algı yaratmaya yönelik gayretini boşa çıkardı. Duruşma sonunda mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa gönderme kararı aldı. Duruşma 7 Mayıs'a ertelendi.