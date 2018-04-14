Sınırda askerlere kadın şefkati

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı organizasyonuyla, Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik için tek yürek oldu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve 81 il kadın kolları başkanı, hazırladıkları kolileri Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Askerler ve kadınlar arasında duygusal anlar yaşandı. Çam, "Türkiye'nin dört bir yanından analarımızın selam ve hediyelerini getirdik. Sizlere kazak, çorap ördük. Şimdilik üç TIR ama devamı gelecek. Cephenin gerisinde Nene Hatunlar var" dedi. Kolilerin yanında Suriyeli çocukların kaleme aldığı 500'ün üzerinde mektupda askerlere verildi. Çam ayrıca Er Yunus Akyıldız'ın ailesiyle telefonla görüşmesini sağladı.

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