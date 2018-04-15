Adalet yerini buldu

Kamuoyunda Postmodern darbe olarak bilinen ve bin yıl süreceği belirtilen 28 Şubat
süreci ile ilgili 5 yıl süren dava önceki gün tamamlandı. 103 sanıklı davada dönemin etkin aktörlerinden 21 kişiye mübebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin tarihi bir karar verdiğine dikkat çeken siyasiler SABAH'a yaptıkları değerlendirmede cezaya çarptırılan askerlerin rütbelerinin de sökülmesini isterken, darbelerin Türkiye'ye yapılan en büyük kötülük olduğu noktasında birleştiler. DARBELER ARTIK TARİH OLACAK AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
28 Şubat darbecileri, mağdur ettikleri insanların, okul kapılarında zulmettikleri kadınların vicdanında zaten mahkum olmuştu. Bu mahkûmiyet kararı, darbe gibi insanlık suçlarının yaptırımsız kalmayacağını göstermiştir.
Mahkûm olan tüm askerlerin rütbeleri de sökülmelidir. Çünkü darbe yapan askerler sıradan bir suç işlemiyorlar. Milletin verdiği silahları millete çevirerek meslek onurunu ayaklar altına alıyorlar. Her ne kadar "tutuksuz müebbet" ceza yargımızda başvurulan bir yöntem değilse de kararın kesinleşmesiyle bu isimler cezalarını çekeceklerdir. EN BÜYÜK KÖTÜLÜK MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı:
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı, darbecilere hesap sorulması açısından büyük önem taşıyan tarihi bir karardır. Temyiz sonucuna göre karar kesinleşecektir. Herkes Türk yargısının verdiği karara saygı duymak zorundadır. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat darbesine yönelik verdiği karar, meşru iktidarlara karşı yürütülen gayrımeşru darbelere ve darbe girişimlerine karşı verilmiş tarihi önemde bir karardır. Bu kararla birlikte darbeci zihniyete karşı demokrasinin ve hukukun kalesi biraz daha tahkim edilmiştir.