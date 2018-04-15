Başbakan Yıldırım: Katillere verilmiş bir cevaptır

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bu dava sizler sayesinde bu günlere geldi. Türkiye sizlerin desteği ve sizlerin gayretiyle bugünlere ulaştı. Bu teşkilat tüm Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir teşkilattır. Değerli kardeşlerim, sizlerle birlikteliğimiz sayesinde ulaştık. Allah bu yol arkadaşlığımızı daim eylesin. AK Parti milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan bir partidir. AK Parti ile devlet ve millet kaynaşması gerçekleşmiştir. Türkiye 16 yıldır milletin gösterdiği yolda kararlılıkla ilerliyor. Tüm iç ve dış saldırılara karşı Türkiye'nin istikrarını korumak AK Parti'nin görevi olmuştur."

"BİZDE SADECE NÖBET DEĞİŞİMİ OLUR"

Başbakan Yıldırım, "Bizde sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde sen ben kavgası olmaz. Memleket sevdalısı Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz." dedi.

"GEÇ KALMIŞ BİR HAREKETTİR"

Suriye'deki kimyasal silah saldırısına değinen Yıldırım, "Suriye'de günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, birden bire masumları hatırlayıverdi. Bu zamana kadar kıllarını kıpırdatmayanların kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri geç kalmış bir harekettir. Yine de alçak katillere verilmiş bir cevaptır. Olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"

"Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? sorusunu gündeme getirdi' diyen Yıldırım, "Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de önlemleri almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi." diye konuştu

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