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’de ‘oyun’ bitmiyor

operasyonları: 4 ilde 42 gözaltı

İhsan KARATAŞ
İHSAN KARATAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018

'da örgütün ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli de aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında eski Aydın Emniyet Müdürü A.T.T'nin de olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ve uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı, bazı şüphelilerin telefonlarında "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı kullandığı belirlendi. 'de, 7'si askeri personel 11 şüpheli, 'ta 5 rütbeli asker, 'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 3 şüpheli gözaltına alındı

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FETÖ’de ‘oyun’ bitmiyor
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