FETÖ’de ‘oyun’ bitmiyor

Aydın'da örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli de aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında eski Aydın Emniyet Müdürü A.T.T'nin de olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı, bazı şüphelilerin telefonlarında "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı kullandığı belirlendi. Balıkesir'de, 7'si askeri personel 11 şüpheli, Kars'ta 5 rütbeli asker, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de 3 şüpheli gözaltına alındı

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