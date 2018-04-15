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Hendek 2. OSB'de çıkan da dev fabrika kül oldu

’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada işçinin bulunmaması olası ise faciayı önledi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 20:54
Hendek 2. OSB'de çıkan yangında dev fabrika kül oldu

'nın Hendek ilçesinde 2. OSB'de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi.

KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜNDÜ

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hendek ilçesi 2. bulunan mobilya fabrikasının depo kısmında meydana gelmişti. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sararak metrelerce yükseldi. Kilometrelerce öteden görünen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE GELDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye ve 'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti.

Pazar günü olması sebebiyle fabrikada işçinin bulunmaması olası ise faciayı önledi.

Teşvikiye Camii'nde yangın

Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu.

Öte yandan, olay yerine gelen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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