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Papaz’ın ile sinyalleri çakıştı

bağlantısı nedeniyle tutuklu olan ’li ’un, daha önce tanımadığını söylediği FETÖ Ege bölge imamıyla 293 kez aynı yerde bulunduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Papaz’ın FETÖ ile sinyalleri çakıştı

Terör örgütleri ve adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenilen 'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un, FETÖ'nün sözde yöneticileriyle ilişkisini kanıtlayan detaylar ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadesinde, "Gözaltına alınana kadar FETÖ/ diye bir şey duymadım. Bu kavramı gazete ve haberlerden okudum. 'de FETÖ/PDY üyesi herhangi bir kişiyle diyaloğa geçmedim. Bekir Baz diye birini hatırlamıyorum." diyen Brunson'un bu beyanını, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması çürüttü.

293 KEZ AYNI YERDE
Teknik incelemede, FETÖ'nün 'ndeki şehirlerinden sorumlu sözde imamı Baz ile Brunson'un 293 kez aynı yerde bulundukları tespit edildi. Mahkemeye sunulan HTS raporuna göre, Brunson'un kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtlarını karşılaştıran ekipler, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal saptadı. Raporda yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Mustafa Safa ile ABD'li 'un GSM hattının aynı yerde sinyal verdiğine işaret edildi. Ayrıca, ABD'li papaz Brunson'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı.

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Papaz’ın FETÖ ile sinyalleri çakıştı
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