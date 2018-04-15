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lerin konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

'ın kentinde, park halindeki bombalı aracın Kerkük Cephesi milletvekili adayı 'nın araç konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın 2 koruması yaralanırken, kendisinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 19:50
Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün Hadra semtinde, ikinci el araba galerisinin önünde park halindeki bombalı bir araç, milletvekili adayı Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.'' ifadelerini kullandı.

'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Kemal, ''Saldırıda bir sivil öldü, aralarında Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın 2 korumasının bulunduğu 11 kişi de yaralandı." dedi.

BÖLGEDEKİ ÜÇ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Bombalı aracın cadde kenarına kim ya da kimler tarafından park edildiği ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşmadıklarını belirten Ali Kemal, patlamanın etkisiyle bölgedeki 3 aracın da yanarak hurdaya döndüğünü kaydetti.

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Türkmenlerin konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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