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Son dakika: 'Askeri Casusluk' davasının savcısı 'a kaçarken yakalandı!

Son dakika haberi... 'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslekten ihraç edilen /'den hakkında yakalama kararı çıkarılan , 'nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte 'a kaçmak isterken yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:25
Son dakika: 'Askeri Casusluk' davasının savcısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslekten ihraç edilen /'den hakkında yakalama kararı çıkarılan , 'nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte 'a kaçmak isterken yakalandı.

EŞİ VE OĞLUYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Edirne'nin İpsala İlçesi'nde Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri bu sabah saatlerinde Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen grup yakaladı. Askerlerin, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim ettiği kaçaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede yakalananların, İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğlu olduğu belirlendi.

Eski savcı Kılınç'ın eşinin de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi.Gözaltında bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: 'Askeri Casusluk' davasının savcısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
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