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: Erdoğan- görüşmesinden yeni ayrıntılar

Cumhurbaşkanı , bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Genel Sekreteri Jens ’i kabul etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 20:18
Son dakika: Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinden yeni ayrıntılar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, - ilişkileri ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. NATO Genel Sekreteri , Türkiye'nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg'in Temmuz ayında 'de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'in yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, ve 'nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, törerle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

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Son dakika: Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinden yeni ayrıntılar
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