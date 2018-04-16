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'nün "'deki kripto yapılanması" davasında ara karar

ekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ekrem Baran ve Ömer Bayraktar'ın tutuklu kaldıkları süre zarfını göz önünde bulundurarak tahliyelerine, tutuksuz sanık 'a uygulanan hükümlerinin yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 19:51
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması davasında ara karar

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı. Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ekrem Baran ve Ömer Bayraktar'ın tutuklu kaldıkları süre zarfını göz önünde bulundurarak tahliyelerine, tutuksuz sanık 'a uygulanan hükümlerinin yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti duruşmayı 27 Ağustos'a erteledi.

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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davasında ara karar
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