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açıklama yapıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor

Giriş Tarihi: 16.4.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 20:32
Mahir Ünal açıklama yapıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor.
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Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

16 Nisan'da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' dedi ve Türkiye kazandı. Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık.

CHP OTURMA EYLEMİ

Tehdit ve hakaret içeren laflarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum, tutuklu milletvekilleri hakkında 'rehin' ifadesinin kullanılması ve Deniz Gezmiş ile Selahattin Demirtaş benzetmesi.

Kimyasal silahlarla halkı katletmiş olan, insanları mülteci konumuna düşüren, biz zamanlar reform yapacağım diye bize yaklaşan, sonra CHP'nin görüşme yaptığı Esad'a yönelik siz Kılıçdaroğluı CHP'sinin bir eleştirisini görmemişsinizdir.

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Mahir Ünal açıklama yapıyor
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