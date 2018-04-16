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'nın hain saldırısına ilişkin Genelkurmay'dan açıklama

Son dakika haberi... 'ta terör örgütünün üs bölgesine yaptığı saldırıda 3 askerin şehit olmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 14:59
PKK'nın hain saldırısına ilişkin Genelkurmay'dan açıklama

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

'ta terör örgütünün üs bölgesine yaptığı saldırıda 3 askerin şehit olmasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "16 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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PKK'nın hain saldırısına ilişkin Genelkurmay'dan açıklama
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