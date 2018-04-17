AB'nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı

TÜRK EKONOMİSİ 2017'DE ÖNEMLİ BAŞARI KAZANDI
Türk ekonomisinin iyi düzeyde ilerlemiş olduğunu ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak değerlendirilebileceğini belirten AB, büyümenin 2017'de güçlü şekilde sıçrama yaptığını belirtti
AB'nin Türkiye raporu açıklandı
FETÖ İDDİASI
AB Komisyonu'nun FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlayacağına yönelik iddialar yer almıştı. AB Komisyonu raporda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamadı.
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN KINANMASI
Raporda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin güçlü bir şekilde kınandığı bilgisi aktarıldı.
MÜLTECİ ÇALIŞMALARI
Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:
Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü
ÜYELİK MÜZAKERELERİ
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.
Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzkarelerinde yeni başlık açılmasına yönelik bir öneri yer almadı, ancak müzakerelerin sonlandırılması tavsiyesinde de bulunulmadı.