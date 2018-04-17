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'nin ilerleme raporu açıklandı

İHA’nın herine göre Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, Türkiye ekonomisinin 2017 performansını çok başarılı bulduğunu açıkladı. Ayrıca AB komisyonu, raporunda ilk kez “” ibaresini kullandı. A Haber canlı yayına bağlanan Sabah Brüksel muhabiri Mehmet Solmaz ise raporda doğrudan FETÖ kelimesinin kullanılmadığını ve “Türkiye tarafından terör örgütü kabul edilip darbeden sorumlu tutulan Gülen hareketi” şeklinde tercüme edilebilecek bir cümlenin yer aldığının altını çizdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 17:45
AB'nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı

TÜRK EKONOMİSİ 2017'DE ÖNEMLİ BAŞARI KAZANDI

Türk ekonomisinin iyi düzeyde ilerlemiş olduğunu ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak değerlendirilebileceğini belirten , büyümenin 2017'de güçlü şekilde sıçrama yaptığını belirtti

AB'nin Türkiye raporu açıklandı

FETÖ İDDİASI

AB Komisyonu'nun 'yü terör örgütü olarak tanımlayacağına yönelik iddialar yer almıştı. AB Komisyonu raporda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamadı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN KINANMASI

Raporda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin güçlü bir şekilde kınandığı bilgisi aktarıldı.

MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği'nin (AB) ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:

Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü

ÜYELİK MÜZAKERELERİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.

Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzkarelerinde yeni başlık açılmasına yönelik bir öneri yer almadı, ancak müzakerelerin sonlandırılması tavsiyesinde de bulunulmadı.

2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

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AB'nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı
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