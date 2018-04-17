AB'nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı

TÜRK EKONOMİSİ 2017'DE ÖNEMLİ BAŞARI KAZANDI



Türk ekonomisinin iyi düzeyde ilerlemiş olduğunu ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak değerlendirilebileceğini belirten AB, büyümenin 2017'de güçlü şekilde sıçrama yaptığını belirtti

AB'nin Türkiye raporu açıklandı

FETÖ İDDİASI

AB Komisyonu'nun FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlayacağına yönelik iddialar yer almıştı. AB Komisyonu raporda FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamadı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN KINANMASI



Raporda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin güçlü bir şekilde kınandığı bilgisi aktarıldı.

MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:

Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü

ÜYELİK MÜZAKERELERİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.

Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzkarelerinde yeni başlık açılmasına yönelik bir öneri yer almadı, ancak müzakerelerin sonlandırılması tavsiyesinde de bulunulmadı.