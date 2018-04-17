Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuşuyor.

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Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

OHAL'İN UZATILMASI

Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır.

Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM TEKLİFİ

Türkiye'nin ana gündemi Sayın Bahçeli'nin açıklaması oldu. Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın bir araya gelecekler ve konuyla ilgili açıklama bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır.

Türkiye ile Yunanistan iki komşu ülke. Biz iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesini arzu ederiz. Bunun için çok ciddi adımlar attık. Bu adımlar Yunanistan'da da karşılık buldu. İlişkilerin iyi olması her iki ülkenin de ortak çıkarınadır.

Ancak Yunanistan'dan son zamanlarda bir takım provokatif açıklamalar geliyor. Bu açıklamaları kabinede olan bazı bakanlar yapıyor. Bu açıklamaların, Yunanistan'da alan genişletmek için siyasi kaygılarla yapıldığı görülüyor. İlişkiler iç politik kaygılara kurban edilmemelidir.

Provokatif açıklamaları yapan biz değiliz. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yummasını kimse beklememelidir. Eğer Yunanistan böyle bir hesap yapıyorsa, bu hesap Ege denizinin içinde batar gider. Herkes hesabını doğru yapmalıdır.

İhtilafların çözüm usulü bellidir. Çocuksu hareketlerle tarihin akışını değiştirme gücü kimsede yoktur. Bir adaya gideceksiniz Bakan çıkacak, öbür adaya gideceksiniz bayrak dikeceksiniz. Bayrağı diktik, bizim oldu... Yok böyle bir şey.

En son bir bayrak diktiler. Türkiye de bu bayrağı indirdi oradan. Kimsenin böyle bir haksız adım atmaya hakkı yoktur. Türkiye buna göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komuşuluk denizi olmalıdır.

Yunanistan'ın, saldırgan tavırlardan vazgeçmesi gerekir. Aksi taktirde bizim de istemeyeceğimiz durumlar ortaya çıkabilir.