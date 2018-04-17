Son dakika: FETÖ ana darbe davasında karar verildi
Son dakika gelişmesi...Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam eden flaş davada karar verildi.hapis verildi.- Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:31Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:40
FETÖ'nün "Ana Darbe" davasında sanıklara yönelik karar verildi.
Davada 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunun yanında birkaç sanığa da 82'şer ve 99'ar kez hapis cezası verildi.