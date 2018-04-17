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Son dakika: ana darbe davasında karar verildi

Son dakika gelişmesi...'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam eden flaş davada karar verildi.hapis verildi.- Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:40
Son dakika: FETÖ ana darbe davasında karar verildi

'nün "Ana Darbe" davasında sanıklara yönelik karar verildi.

Davada 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunun yanında birkaç sanığa da 82'şer ve 99'ar kez hapis cezası verildi.

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Son dakika: FETÖ ana darbe davasında karar verildi
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