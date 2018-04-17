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' İmamı'na

Son dakika haberi... 'nün () sözde " imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:33
'FETÖ İmamı'na 18 yıl hapis
Örgütün sözde " imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezasına çarptırıldı. 'nün () sözde "Malezya imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısının "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Duman, "Malezya'da kendi işimi yapıyordum. kullanmadım. Örgüte yardımda bulunmadım. Yasal olmayan bir iş yapmadım. Ben masumum" dedi ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakerenin ardından Duman'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdiri indirim uygulanmadığını açıkladı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden 1993'te mezun olan Duman'ın 1994'te Özbekistan'a gittiği, Ocak 2011'de Türkiye'ye döndüğü ve Mart'ta bu kez Malezya'ya gittiği, 15 Ekim 2016'ya kadar bu ülkede bulunduğu belirtiliyor.

Duman'ın 2004-2009 arasında örgütün "Özbekistan imamı" olduğu ve burada örgüte bağlı olan okulun müdürlüğünü yürüttüğü kaydedilen iddianamede, daha sonra Malezya'ya gönderilen Duman'ın, burada örgütün sivil toplum faaliyetlerini yürüttüğü, Malezya'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında bağlantı sağladığı ve 2008'de kurulan Malezya Türkiye Diyalog Vakfının başkanlığını yaptığı kaydediliyor.

Duman'ın bu görevinin ardından, örgütün kontrolündeki TUSKON'un Malezya'daki faaliyetlerine ağırlık verdiği kaydedilen iddianamede, Duman'ın, ülkede örgütle ilgili her şeyi yöneten kişi olduğu, Malezya'daki sohbetlerde Türk hükümetine ağır eleştirilerde bulunduğu, "Hükümetin, yaptıklarının cezasını ödeyeceğini" söylediği, örgüte bağlı derneklerin konferanslarında FETÖ elebaşı 'i övdüğü ve ByLock kullandığı ifade ediliyor.

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