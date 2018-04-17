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FETÖ'cü komutanlara müebbet hapis

Son dakika haberi... eski Jandarma Komutanı Albay ve Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı eski Komutanı Kurmay Albay 'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 15:49
FETÖ'cü komutanlara müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Jandarma Komutanı Albay ve Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı eski Komutanı Kurmay Albay 'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YIKMAYA TEŞEBBÜS"

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 'da tutuklu bulunan İsmail Işık ile Eskişehir'de tutuklu bulunan Osman Nuri Çevik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkeme başkanı, İsmail Işık ve Osman Nuri Çevik'e 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzenin yerine başka bir düzeni getirmeye teşebbüs' suçlamalarından her birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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FETÖ'cü komutanlara müebbet hapis
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