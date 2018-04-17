FETÖ’cü Vaizden, Gülen lehine İncil’li vaaz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi Vaizi İsa Erbaşı FETÖ üyeliği iddiasıyla 25 Temmuz 2016 günü gözaltına alınmıştı.

Erbaşı'nın 2009 yılı Mart ayından 2014 yılı Şubat ayına kadar Bakırköy'deki Amine Hatun Camisi'nde görev yaptığı belirlendi.

Hakkında başlatılan soruşturmada, Erbaşı'nın kapatılan Cihan Haber Ajansına 17-25 Aralık 2013 tarihi öncesi ve sonrasında dizi içerikli programlar yaptığı, yine FETÖ örgütüne müzahir Fatih Üniversite'sinde 2015 yılında yüksek lisans yaptığı tespit edildi. FETÖ'ye bağlı kültür dernekleri sponsorluğuyla birden fazla kez Amerika Birleşik Devletlerine götürüldüğü saptanan Erbaşı'nın Örgüt Lideri Fetullah Gülen'le Pennsylvania'daki örgüt merkezinde görüştürüldüğü ve söz konusu görüşmenin fotoğrafının ise medyaya yansıdığı ileri sürüldü.

İNCİL'Lİ VAAZ

Amine Hatun Camisi'nde Erbaşı'yla birlikte görev yapan tanıklar, Erbaşı'nın Gülen'in aktif üyelerinden olduğunu saklamadığını, örgüte müzahir Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliklerini arttırmaya çalıştığı, dua, vaaz ve konuşmalarında terör örgütü için yardım ve himmet alabilmek amacıyla Gülen'i taklit ederek, övücü sözler söylediğini kaydetti. En dikkat çekçi tanık beyanı ise, "Erbaşı'nın, Terör örgütü lideri Gülen'in ahir zamanda gelecek mehdi olduğunu, bunun İncil'de yazılı olduğunu söylediği konuşmalar gerçekleştirdiği" ifadesiydi. Silivri Cezaevi'nde birlikte çalıştığı tanıklar ise, 2014 Mart ayında Tekirdağ Eğitim Merkezi'nde yapılan bir seminer sırasında Fetullah Gülen'i öven bir söz üzerine katılımcıların tepki verdiğini, Erbaşı'nın tepki sonrası katılımcılara sinirli şekilde, "Türkiye'de şu anda bir süreç yaşanıyor. Neyin ne olduğu zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Tepkilerinizi ölçün, yanlış yapmayın " diyerek dersin bitmesini beklemeden salondan ayrıldığını ileri sürdü.

"CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ"

Bir başka tanık ise; Erbaşı'nın sohbetlerde güncel, siyasi olayları FETÖ/PDY'nin basın ve yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar istikametinde değerlendirdiğini, Türkiye'nin kötü yönetildiğini, AK Parti içindeki bazı insanların devletten beslendiğini dile getirerek Zaman Gazetesi'ni cezaevi çay ocağının önüne bıraktığını anlattı. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra çay ocağının önünde bazı cezaevi çalışanlarının da bulunduğu bir ortamda, "Aziz Nesin çok doğru söylemiş, bu milletin yüzde 50'si aptal" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını eleştirdiğini dile getirdi. Silivri Cezaevi'nde görev yaptığı sırada Cuma günleri camide yapılan vaazlarında "Bir beyefendinin dediği gibi" şeklinde imalı sözler ve Fetullah Gülen'in konuşmalarından alıntı yaptığı, "Sizden olmayan liderlere itaat etmeyin" diyerek örgüt liderini övdüğü kaydedildi. Yine Erbaşı'nın Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 20 bin liralık para yatırdığı ileri sürüldü.

15 YIL İSTENDİ

İsa Erbaşı hakkında hazırlanan iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' anlatıldı ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.