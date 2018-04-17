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’da helikopter destekli şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 06:42 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 06:43
İstanbul’da helikopter destekli şafak operasyonu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 farklı adreste madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin ve helikopter desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi Alınteri sokak üzerinde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda ele geçirildi. Adreslerdeki şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Aramaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da helikopter destekli şafak operasyonu
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