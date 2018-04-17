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’nun bir danışmanı daha ’çu çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanı daha ByLock’çu çıktı

Geçtiğimiz hafta SABAH Özel İstihbarat Servisi'nin, ile ilişkisini itirafçı ifadeleriyle ortaya koyduğu lideri Kemal 'nun danışmanlarından Alper Keten'in aynı zamanda kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Böylece Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından 'dan sonra bir danışmanının daha örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edilmiş oldu.

UZUN SÜREDİR KAYIP
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Keten'in yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı ve muhtemelen Almanya'da olduğu düşünülüyor. CHP kaynakları da Keten'in uzun süredir ortalıkta gözükmediğini doğruluyor. 2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK kararıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime taşınmıştı. FETÖ itirafçısı Metin Kılıç, darbe girişiminin 1.5 ay önce örgüt imamlarından Eyüp Ruşen Heybet'in kendisini Hacettepe kampusunde Keten ile buluşturduğunu ve Keten'in örgütten partiye sızmalar konusunda yardım sözü verdiğini anlattı. Kılıç, Heybet'in buluşma öncesi kendisine Keten için "Seni biriyle tanıştıracağım. Ancak bu konuyu eşin bile bilmeyecek" dediğini de söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.

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Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanı daha ByLock’çu çıktı
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