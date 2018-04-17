Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanı daha ByLockçu çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci ByLockçu danışman sürprizi… Kılıçdaroğlu'nun Doç. Fatih Gürsul'dan sonra Alper Keten isimli danışmanının da FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Alper Ketn'in yurtdışına kaçtığı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddia edildi.

Alper Keten, ByLock'tan 10 yıl hapis cezası alan Fatih Gürsul ve örgütün medya yapılanmasından Murat Aksoy'dan sonra Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bağı ortaya çıkan üçüncü danışmanı.





SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgeye göre, Hamit kod Eyüp Ruşen Heybet isimli FETÖ imamı, Alper Keten ile irtibat kurup örgütten partiye sızmaları sağlamak üzere faaliyette bulundu. 15 Temmuz Darbe girişiminin hemen öncesine denk gelen bu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

'EŞİN BİLE BİLMEYECEK'

FETÖ şüphelisi itirafçı Metin Kılıç, Ağrı KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde 'İstişare abisi' olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yer alan kafeye davet etti. Daha önceden Eyüp Ruşen Heybet bana, "Seni biriyle tanıştıracağım ama bu görüştüğün kişiyi ve konuyu eşin bile bilmeyecek" demişti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP'de parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP'de bir konuma düşündüğünü söyledi. Ayrıca Tahir Metin Pişkin'in de bir partide bir konuma yerleştirilmek istendiğini biliyordum. Pişkin, darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra eşi Rabia Pişkin gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle Gürcistan'a kaçtı. Whatsapp'tan bana "Sen de çıkmak istersen böyle bir yol izleyebilirsin' dedi. 1-2 ay sonra oradaki ABD Büyükelçiliği'nden vize alarak Amerika'ya geçti. Pişkin asker imamı olduğunu söylemişti." dedi.

DANIŞMAN BYLOCKÇU ÇIKTI

2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK kararıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime taşınmış. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı yeni bilgilere göre;Alper Keten, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullancısı çıktı. Yurtdışına kaçtığı belirlenen ve aylardır ulaşılamayan Keten hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yasadışı yollarla yurtdışına çıktığı iddia edilen Keten'in Almanya'da olduğu iddia edildi. CHP kaynakları da Alper Keten'in aylardır ortalıkta görülmediği bilgisi verdi.

İKİ DANIŞMANI HAPİS CEZASI ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.



