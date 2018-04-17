Muhammed Fatih Safitürk’ün zanlısı kendini yakmak istedi

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi. cezaevindeki görevliler Mesutoğlu'na müdahalede bulundu. Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Nezir GÜNEŞ-Lütfü YALGI