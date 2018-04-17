O istihbaratçıya şok suçlamalar

FETÖ/PDY'ye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara eski İstihbarat Müdürü Cihangir Ulusoy ile ilgili suçlamalar ortaya çıktı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere,

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Şüpheli mevcutlu olarak gönderilmiş olup, şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü iken halihazırda gözaltında bulunan Terör Suçları Soruşturma büromuzca soruşturma yürütülen ... şirketi ortakları hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbara ilişkin istihbarat Şube Müdürlüğü olarak yapılan araştırmaya ilişkin düzenlenen 31/08/2016 tarih ve 348 numaralı bilgi iletim formunun gerçeği aykırı düzenlemiş olduğu, alınan tanık ifadeleri, şüpheli şahıslarla telefon irtibatını gösteren HTS kayıtlarından anlaşılmak, şüphelinin üzerine atılı kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği belirlenmiştir.

Şüphelinin hali hazırda gözaltında bulunan diğer şüphelilerin İstihbarat Şube Müdürü olarak korumak suretiyle söz konusu tutanaktaki FETÖ ile irtibatlı olduğunu gösteren bilgileri çıkartarak soruşturma makamlarının yanılttığı söz konusu bilgi ileti formunun önceki halinde şüphelilerden birinin FETÖ/PDY ile irtibatlı Yamanlar Koleji mezunu olduğu, bir diğerinin Bank Asya veya Kimse Yok mu Derneği ile ilgili bir irtibatlarına rastlanılmadığının yazılması talimatını verdiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmada şüpheli Ahmet Timuçin Erpolat'ın Yamanlar Koleji mezunu olduğu, şüpheliler Ahmet Timuçin Erpolat ve Muhammet Tolga Erpolat'ın Bank Asya hesaplarının bulunduğu, 2014 yılı Ocak ayı itibariyle bu hesaplara FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in para yatırın talimatı sonrasında yaklaşık 100 bin TL'nin yatırılmış olduğunun tespit edildiği, şüpheliler Ahmet Timuçin Erpolat ve Muhammet Tolga Erpolat ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair somut delillere ulaşıldığı, bu suretle şüpheli Cihangir Ulusoy'un FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu suça dair Yasada yazılı cezanın ist haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur."

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Cihangir Ulusoy hakkında tutuklama kararı verdi.

BUGÜN NELER OLDU

Sulh Ceza Hakimliği kararında şöyle denildi: "Şüpheli Cihangir Ulusoy'un üzerine atılı bulunan kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarına ilişkin olarak şüphelinin alınan savunması, şüphelinin FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile iletişimine ilişkin HTS kayıtları ve HTS analiz raporu, dosya kapsamında ifadesi alınan diğer şüpheli şahısların şüpheli hakkındaki ifadeleri, FETÖ/PDY irtibatlı şahıslar hakkında bilgi iletim formunun gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğine dair tespitler ve buna ilişkin tanık anlatımları, MASAK raporu, tutanaklar ve tüm dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, delillerin tamamının henüz toplanmadığı, şüphelinin geçmişte yaptığı görev ve hali hazır görevi de dikkate alındığında delillerin karartılması ihtimalinin bulunduğu, atılı suçların alt ve üst sınırları dikkate alındığında hayatın olağan akışına göre kaçma şüphesinin bulunduğu, bu haliyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ise somut dosyada ölçülülük ilkesine uygun olduğu anlaşıldığından, CMK'nın 100. Maddesi ile ilgili düzenlemeler ile AİHS 5. Maddesindeki tutuklama şartları kapsamında isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında şüphelinin CMK.'nın 101 maddeleri uyarında tutuklanmasına…"